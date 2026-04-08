Operativos en Frontera: detención de Ibis N

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de los operativos "barrido" implementados en distintos sectores de Frontera, Coahuila, elementos de la Policía Preventiva Municipal lograron la detención, por el delito de amenazas, de un sujeto en la colonia 10 de Mayo mismo que tiene antecedentes de robo.

El detenido fue identificado como Ibis N, de 23 años de edad, quien fue ubicado en el cruce de las calles Geranio y Primero de Mayo, en medio de los recorridos del operativo "barrido" implementado en el primer cuadro de la ciudad y colonias circunvecinas.

De acuerdo con el director de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Vázquez, estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, reforzada con la participación del subdirector operativo Eli Hernández, mediante recorridos constantes y presencia policiaca en zonas de mayor incidencia.

El individuo fue consignado ante el Ministerio Público bajo el cargo de amenazas, y serán los detectives de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado quienes se encargarán de indagar si cuenta con denuncias ante el Ministerio Público o participación en otros ilícitos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier eventualidad o situación de riesgo a los números de emergencia 911 o al 866 635 00 85, mientras reiteraron que los operativos continuarán en distintos horarios, contando con el apoyo de otras corporaciones policiacas para fortalecer la seguridad en la ciudad.