Frontera: Inicia programa de bacheo

FRONTERA, COAHUILA.- Con el compromiso de continuar mejorando la movilidad y la seguridad vial, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el arranque del programa intensivo de bacheo en la Zona Centro, iniciando en la calle Zacatecas, entre Progreso y Libertad.

Este programa forma parte de una estrategia municipal para atender de manera oportuna las condiciones de calles y avenidas en toda la cabecera, priorizando tanto los puntos previamente detectados como los reportes urgentes que surjan en distintos sectores.

El director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, informó que las acciones contemplan trabajos de rehabilitación en vialidades afectadas, incluyendo baches, zanjas derivadas de intervenciones de SIMAS y daños de mayor magnitud que representen riesgo para peatones y automovilistas.

Además, destacó que el programa cuenta con una inversión municipal orientada a optimizar recursos y ofrecer resultados visibles en el corto plazo, mejorando las condiciones de tránsito en beneficio de la ciudadanía.

Durante el arranque, la alcaldesa estuvo acompañada por el director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; y el director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas, quienes respaldaron estas acciones enfocadas en mejorar la infraestructura vial.

Sari Pérez Cantú reiteró que su administración mantiene una atención permanente a las necesidades de la ciudad, impulsando trabajos que permiten contar con vialidades más seguras y funcionales.