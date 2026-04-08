Cuatro Ciénegas compite en Premios Mágicos

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Cuatro Ciénegas vuelve a colocarse en la mira nacional tras ser nominado en tres categorías de los Premios Mágicos por Excelencias, reconocimiento que destaca lo mejor de los Pueblos Mágicos de México.

El alcalde Víctor Leija Vega informó que el municipio compite en los rubros de inclusión, paleontología y arqueología, y sostenibilidad, lo que refleja el trabajo realizado para preservar su riqueza natural y fortalecer su desarrollo turístico.

"Estoy muy orgulloso de compartirles que Cuatro Ciénegas está nominado; esto reafirma la grandeza de nuestro pueblo y el esfuerzo de todos por cuidarlo", expresó a través de su cuenta social de Facebook.

Indicó que los resultados se darán a conocer durante la gala que se celebrará en el marco del Tianguis Turístico de Acapulco 2026, por lo que invitó a la ciudadanía a participar con su voto.

Resaltó que estas nominaciones no solo representan un reconocimiento, sino también una oportunidad para seguir posicionando a Cuatro Ciénegas como uno de los destinos más importantes del país.

Quien desee votar podrá hacerlo a esta dirección https://premios.excelencias.com/premios-magicos-excelencias-2025-mexico.