Sara Irma Pérez Cantú mejora recolección de basura en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar el manejo de residuos y mantener una mejor imagen urbana, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú anunció la instalación de 100 contenedores de basura en distintos sectores del municipio.

La edil señaló que esta acción busca beneficiar directamente a las familias fronterenses, además de optimizar el servicio de recolección y evitar acumulación de desechos en la vía pública.

Indicó que, durante el segundo trimestre del año, su administración continuará impulsando obras y programas en beneficio de la ciudadanía, destacando también los trabajos permanentes para mejorar la imagen de la ciudad.

"Con el tema de los contenedores tuvimos algunos problemas, pero actualmente todos nuestros camiones están funcionando. En estos días estaremos entregando 100 contenedores, con lo que vamos a impactar y tener un mayor control en la recolección de basura. Seguimos trabajando con orden y rumbo", expresó.

Detalló que los nuevos depósitos serán distribuidos en colonias como Occidental, Sierrita, Jardines del Aeropuerto, San Cristóbal y Morelos, donde en algunos casos se reemplazarán los existentes y en otros se incrementará el número para evitar desorden en la disposición de residuos.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades manteniendo una adecuada cultura de limpieza.

"Es importante pedirle a la gente educación y cultura. Si vemos que el contenedor está lleno, mantener la basura en casa hasta que pase el camión o comunicarse con nosotros para enviar una unidad o tráiler que pueda recogerla", puntualizó.