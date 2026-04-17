Activan protocolo en Secundaria 2; descartan agresión en caso de estudiante grave

MONCLOVA, COAH. — Tras el caso del estudiante de 14 años que permanece hospitalizado en estado grave, autoridades educativas confirmaron que se activaron los protocolos de emergencia y descartaron que haya existido algún tipo de accidente o agresión dentro del plantel.

El jefe de Servicios Educativos en la región, Abraham González, informó que el incidente ocurrió cuando el menor se encontraba en su salón de clases, de donde se levantó de su banca con la intención de dirigirse hacia la puerta, momento en el que se desvaneció.

Precisó que, de acuerdo con los reportes internos, no hubo empujones, golpes ni ninguna situación de riesgo provocada por terceros, por lo que se descarta cualquier hecho de violencia al interior de la Secundaria General Número 2 "Emiliano Zapata".

Indicó que tras el desmayo, personal docente activó de inmediato el protocolo correspondiente, solicitando apoyo de una ambulancia y notificando a los familiares del menor, quienes acudieron al plantel para acompañarlo durante su traslado a un hospital.

El funcionario reconoció que la unidad de emergencia tardó algunos minutos en arribar; sin embargo, el estudiante fue trasladado para recibir atención médica especializada, mientras que la familia permanece al pendiente de su evolución.

Sobre las causas del desvanecimiento, señaló que hasta el momento no existe un diagnóstico oficial, por lo que será el personal médico quien determine si el menor presentaba algún padecimiento previo o si el episodio estuvo relacionado con factores como falta de alimentación u otras condiciones de salud.

Finalmente, reiteró que tanto directivos como docentes han dado seguimiento cercano al caso, en coordinación con la familia del estudiante, en espera de información médica que esclarezca lo ocurrido.