Agrede a su madre a golpes

Nueva Rosita, Coahuila.-

Una mujer identificada como Irene Hdz, de 58 años de edad, fue víctima de una agresión presuntamente a manos de Xavier Roberto Garza Hdz, en hechos ocurridos la noche del pasado jueves 16 de abril.

Detalles confirmados

El incidente se registró en un domicilio ubicado en la colonia Independencia, donde autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de la víctima ni las acciones legales en contra del presunto agresor.

Acciones de la autoridad

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial sobre este caso.