Inauguran Expoasis Ganadera Múzquiz 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Preservando las tradiciones del Pueblo Mágico de Múzquiz, la noche de este jueves se llevó a cabo la gran inauguración de Expoasis Ganadera 2026, evento encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Esta celebración reafirma la identidad y las tradiciones de este pueblo mágico, convirtiéndose en un punto de encuentro para las familias y productores de la Región Carbonífera.

El acto inaugural contó con la presencia del presidente de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, Apolinar Guajardo Falcón; el secretario de Desarrollo Rural Jesús María Montemayor Garza, etc.

En un gesto simbólico, se realizó el tradicional corte de soga para dar inicio a las festividades, que recibieron además la bendición del sacerdote, marcando el arranque oficial de las actividades.

Posteriormente, los asistentes, realizaron un recorrido por las instalaciones de la Expoasis, donde pudieron constatar la organización y variedad de espacios destinados a la exhibición ganadera.

Uno de los momentos más destacados fue la coronación de la reina Tammy I, quien representará la esencia y el orgullo de la comunidad durante el desarrollo de estas festividades.

La Expoasis Ganadera 2026 ofrece una amplia diversidad de actividades, pensadas para toda la familia. Desde exhibiciones de ganado y productos regionales, hasta eventos culturales y recreativos, el programa busca fortalecer el sentido de pertenencia y promover las tradiciones que distinguen a Múzquiz como pueblo mágico.

La jornada inaugural estuvo enmarcada por un ambiente de convivencia, reflejando el compromiso de las autoridades y la comunidad por preservar sus raíces.

Con esta celebración, Múzquiz se consolida como un referente en la promoción de la cultura ganadera y en la unión de sus habitantes alrededor de sus tradiciones.