Detienen a dos hombres con cobre robado en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal en Múzquiz, detuvieron a dos individuos que portaban artículos de dudosa procedencia y que, al ser sometidos a una revisión de rutina, reaccionaron con amenazas de muerte contra los oficiales.

El hecho ocurrió en la calle Privada González, entre Aldama y Zamora, donde los sujetos fueron interceptados.

El director de la corporación, Lic. José Ponce Sánchez, informó que los detenidos fueron identificados como Johan N., de 28 años de edad y conocido con el apodo de "El Flaco", con domicilio en la calle Privada Fluorita y, Esteban Guadalupe, de 24 años, apodado "El Canti", residente de la calle Ferrocarril en el barrio El Bajío.

La intervención policial

De acuerdo con el reporte oficial, los masculinos portaban un costal en cuyo interior se encontraron siete rollos de alambre de cobre, con un peso aproximado de 19 kilos.

Al percatarse de la presencia policial, intentaron huir entre la maleza, pero, fueron alcanzados y sometidos por los efectivos preventivos.

Acciones de la autoridad

La intervención se realizó como parte de las acciones de vigilancia rutinaria en distintos sectores del municipio, lo que permitió detectar la conducta sospechosa de los individuos y proceder a su revisión.

La reacción violenta de los detenidos, quienes lanzaron amenazas contra los oficiales, fue controlada de inmediato.

Finalmente, los sujetos fueron trasladados a los separos de la cárcel y puestos a disposición de la autoridad competente para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine la procedencia del material asegurado, así como las responsabilidades legales que pudieran derivarse de este hecho registrado en Múzquiz, puesto que, las personas no acreditaron la propiedad del cobre.