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Coahuila

Corona Karina Ríos a nueva Reina del Estudiante del CecyTec Villa de San Juan de Sabinas

Durante los festejos por el Día del Estudiante en el CecyTec de la Villa de San Juan de Sabinas, se llevó a cabo la coronación de la nueva Reina del Estudiante 2026 y de la Corte de Honor que la acompaña.

Por Teresa Muñoz - 22 mayo, 2026 - 02:15 p.m.
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      Durante los festejos por el Día del Estudiante en el CecyTec de la Villa de San Juan de Sabinas, se llevó a cabo la coronación de la nueva Reina del Estudiante 2026 y de la Corte de Honor que la acompaña.

      Como parte de las actividades organizadas para esta celebración estudiantil, se realizó un sorteo para elegir a la Corte de Honor, además de una dinámica de preguntas y respuestas relacionadas con temas educativos, donde las participantes demostraron entusiasmo y conocimiento.

      La Corte de Honor quedó integrada de la siguiente manera:

      Reina: Maltos Sánchez Myleydi Anyeli

      Princesa: Juárez Flores Addilene Guadalupe

      Duquesa: Mozqueda Alcalá Ariana Damali

      Marquesa: García Rosas Lluvia Cristal

      Condesa: De León García Thaily Giselle

      Baronesa: Ramírez Cedillo Cinthia Yaretzy

      Durante su intervención, la Lic. Karina Ríos felicitó a las jóvenes participantes y dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil:

      "Disfruten su etapa de estudiantes, sanamente y aprendiendo de sus maestros; felicito a todas las participantes a nombre de nuestro alcalde Óscar Ríos Ramírez por ese entusiasmo que ponen y que con orgullo participan en las actividades de su institución educativa".

      Por su parte, el Ing. Félix Romo Martínez, director del plantel, agradeció la presencia de las autoridades e invitados especiales, destacando el respaldo brindado al CecyTec Villa de San Juan de Sabinas.

      "Hoy agradezco a las autoridades que nos acompañan, los alumnos que hoy nos acompañan no lo saben pero gracias a la gestión del alcalde Óscar Ríos Ramírez y del señor Antonio Gutiérrez nuestra escuela fue instalada en esta hermosa Villa, es para mí un placer saludar en su representación a la Lic. Betty Gutiérrez y Karina Ríos; felicidades a nuestros alumnos una vez más con mucho cariño realizamos este gran festejo".

      Los jóvenes asistentes disfrutaron también de la presentación musical del Grupo Compakto, quienes pusieron ambiente a esta importante celebración.

      En el evento estuvieron presentes la Lic. Betty Gutiérrez, presidenta de la Fundación Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez Salinas, madrina de este festejo; además del Prof. Virgilio Nieto López, director de la ; el director del Sistema Municipal DIF de San Juan de Sabinas, Alberto Berrones Sandoval, así como padres de familia y docentes del plantel.

      La celebración se desarrolló en un ambiente de alegría, convivencia y reconocimiento al esfuerzo de las y los estudiantes del CecyTec Villa de San Juan de Sabinas.

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