Recuperan vehículo en Múzquiz tras rápida acción policial

Un ciudadano del municipio de Múzquiz fue víctima del robo de su automóvil, hecho que denunció ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común.
El afectado, identificado como Víctor Alfonso N y domiciliado en la calle Victoria entre Cruz Maltos y Francisco I. Madero del barrio La Piedra, manifestó desconocer quién o quiénes se apoderaron de su unidad.
El vehículo sustraído corresponde a un Lumina color blanco, modelo 1997, el cual fue reportado como desaparecido horas antes.
La denuncia permitió que, autoridades de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en conjunto con las autoridades municipales, activaran un operativo de búsqueda para dar con el paradero del automóvil y garantizar la seguridad del afectado.
Gracias a la intervención del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, bajo la dirección de José Ponce Sánchez, el automóvil fue ubicado en un terreno baldío.
La rápida acción de los elementos permitió recuperar la unidad en buen estado, evitando que fuera desmantelada o utilizada para otros ilícitos.
Posteriormente, el vehículo fue remolcado con una grúa y trasladado al corralón de la localidad, donde permanecerá mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.
Las autoridades señalaron que, se continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades en torno al robo y determinar si existen personas involucradas.
Este hecho refleja la importancia de la denuncia ciudadana y la coordinación de las corporaciones de seguridad, que lograron recuperar el automóvil en cuestión de horas, brindando certeza y confianza a la población de Múzquiz.