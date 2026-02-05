Acoso escolar y venta de sustancias preocupan en secundarias

En un esfuerzo coordinado por salvaguardar la integridad de los estudiantes, Martha Herrera, titular de la PRONNIF en la Región Centro, anunció una intensificación de las estrategias de seguridad en los planteles educativos tras la reunión semanal de la "Mesa de la Paz". La funcionaria alertó sobre la recurrente presencia de personas ajenas a las instituciones que merodean las cercanías para la venta de sustancias ilícitas, así como un incremento en los reportes de riñas y casos de acoso escolar, principalmente en secundarias de la localidad.

Herrera señaló que la Secundaria 2 ha sido identificada como un punto crítico debido a la reincidencia de conflictos violentos entre alumnos. No obstante, precisó que se tiene un mapa de riesgo que incluye a la Secundaria 3 y la escuela Carlos Espinosa, donde se han detectado problemáticas que van desde el ausentismo hasta altercados físicos. "No vamos a eliminar la existencia de las drogas en la sociedad de la noche a la mañana, por ello apostamos a que nuestros jóvenes tengan el raciocinio y la capacidad de decir 'no' ante estas ofertas", puntualizó.

Un pilar fundamental en esta nueva estrategia es el llamado enérgico a los padres de familia. La titular de PRONNIF subrayó que la seguridad comienza en casa: "Es responsabilidad de los padres estar cercanos a sus hijos, saber con quién se juntan y qué llevan en la mochila". Lamentó que, en ocasiones, los padres omiten las citas y llamados de las escuelas, lo cual calificó como una "omisión de cuidados", recordando que la familia es la primera línea de protección y guía antes de que intervengan las instituciones.

Finalmente, se confirmó que las diferentes corporaciones de seguridad pública, en conjunto con la Fiscalía y la PRONNIF, establecerán un calendario de intervenciones directas en las escuelas. Estas jornadas incluirán pláticas preventivas y operativos de proximidad para disuadir a los agentes externos y reforzar los valores entre la comunidad estudiantil. "Estamos para llenar de herramientas a la sociedad y a la familia; un mal golpe en una riña puede terminar en una tragedia que todos queremos evitar", concluyó Herrera.