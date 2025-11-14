Empresarios de Monclova piden acelerar la venta de AHMSA

Representantes de la iniciativa privada llaman a acelerar el proceso de venta de AHMSA, al señalar que existen las condiciones para concretar la operación y que el retraso únicamente prolonga la incertidumbre económica en la región Centro.

Jorge Mtanous Falco, presidente de Canacintra, señaló que la llegada de nuevos interesados en adquirir la siderúrgica es una señal positiva para la ciudad y para el futuro del sector acerero.

"No los ubico, pero qué bueno, ojalá se quede en manos de gente conocida, de gente que le apueste a Monclova, es una buena señal de que la gente confía en Monclova, que saben que AHMSA sigue siendo buen negocio y tiene para dar muchos años más".

Consideró que, con el reciente llamado de la presidenta de la República y la instrucción de la jueza del concurso mercantil, el proceso debería cerrarse sin más demoras y buscar la manera de agilizar el proceso.

Indicó que durante el proceso han sido varios los que han levantado la mano para adquirir la empresa, sin embargo en la fase actual únicamente la empresa Lance Internacional, S.A. de C.V., perteneciente al Grupo Metals-Mex, solo ha formalizado su intención por comprar la empresa.

Señaló que únicamente falta que el Juzgado Segundo lance la convocatoria para la compra de la empresa, por lo que dijo que es necesario que ya se haga.

"Estamos al diez para las doce, ya no deben tardar, debe ser un proceso rápido, la gente ya conocen todo lo que es AHMSA, cuáles son las condiciones, ya lo evaluaron, por lo que no debe tomar más tiempo".

Cuestionado sobre la posibilidad de que surjan más interesados una vez publicada la convocatoria de subasta, el empresario respondió que el potencial de la compañía lo permite.

Indicó que no se trata de presión política, sino de un tema de urgencia económica, en donde dijo que "si la semana que entra sale la convocatoria, esa misma semana pueden registrarse, hacer sus ofertas y cerrar, no hay por qué esperar 30 días; esto es rápido", concluyó.