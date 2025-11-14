Coahuila reporta descenso del 21% en delitos patrimoniales en 2025

SALTILLO, COAHUILA.- La Región Sureste de Coahuila registra uno de los periodos con mayor descenso en delitos patrimoniales de los últimos años. De acuerdo con Julio César Loera Ruiz, delegado regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), los robos catalogados como de alto impacto disminuyeron un 21 por ciento en lo que va del 2025.

El funcionario detalló que entre enero y la fecha se han recibido 239 denuncias por robo, frente a las 303 registradas en el mismo periodo de 2024, lo que refleja una reducción del 21.12 por ciento en la incidencia.

Loera Ruiz destacó que este comportamiento responde al trabajo conjunto entre la FGE y el Gobierno del Estado, con estrategias enfocadas en la prevención, operativos focalizados y seguimiento puntual de cada caso.

"En los robos de alto impacto tenemos una disminución. Vamos bien y, con las estrategias implementadas por el gobernador y nuestro fiscal general, seguiremos apretando para que este año sea el de menor índice delictivo en los últimos años", señaló.

¿Qué tipo de robos han disminuido más en Coahuila?

El delegado informó que la caída más pronunciada se dio en el robo a negocio, que descendió 34.21 por ciento respecto al año pasado.

En robo a casa habitación, la reducción fue de 29.69 por ciento, mientras que en robo de vehículo automotor la baja alcanzó el 19.59 por ciento.

Además, la tendencia a la baja también se mantiene en ilícitos como asalto y abigeato, mientras que la región continúa sin incidentes de robo a instituciones bancarias.

¿Cuál es el compromiso de la Fiscalía para el futuro?

Loera Ruiz aseguró que la Fiscalía mantendrá y reforzará las labores de vigilancia, investigación y prevención con el objetivo de cerrar el año con los niveles delictivos más bajos de la última década.