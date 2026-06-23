Detienen a dos por agresión en Múzquiz

SABINAS, COAH.- Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en la agresión contra Ulises N, quien permanece convaleciente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, informó el delegado de la Fiscalía, Diego Garduño Guzmán.

De acuerdo con la autoridad, la víctima sufrió varias heridas por arma blanca en el tórax durante hechos registrados en días pasados en el municipio de Múzquiz.

Garduño Guzmán señaló que los imputados, presuntamente involucrados en este hecho ilícito, serán puestos a disposición de un juez de control del Juzgado Penal.

Acciones de la autoridad

Será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de los imputados, conforme al proceso correspondiente. Como se recordará, Erik Ulises fue atacado en la colonia Las Aves, por una persona que subió a un vehículo posterior a cometer el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida del afectado.

El estado de salud de la persona es delicado, añadió el licenciado, añadiendo que por lo pronto se encuentra en terapia intensiva, esperando cualquier mejoría que permita su declaración pero sobre todo mantener estos actos de investigación en avance para resultados eficaces.