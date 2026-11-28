FRONTERA, COAHUILA.- Tres niños estuvieron a punto de quedar en medio de la tragedia provocada por las explosiones registradas en un presunto punto de almacenamiento de combustible en la colonia Occidental. Los menores lograron ponerse a salvo luego de que su madre les pidiera entrar a la vivienda segundos antes de las detonaciones.

Esmeralda, vecina del sector, recordó los momentos de angustia que vivió al encontrarse sola con sus tres hijos. Mientras ella lavaba, los pequeños jugaban frente al portón del taller, recolectando tierra para jugar, cuando les pidió que entraran.

Apenas habían corrido hacia la parte trasera de la vivienda cuando ocurrió la primera explosión. La mujer reaccionó de inmediato, buscó las llaves de su camioneta y salió con los menores para alejarse de la zona.

La segunda detonación ocurrió cuando ya se retiraban del lugar, lo que incrementó el miedo de la familia.

"Fue bien horrible, nos asustamos bastante. Yo estaba sola con los niños, gritaban bien feo y yo no podía ni manejar, no hallaba ni qué hacer", relató.

La fuerza de las explosiones también provocó daños en su vivienda. El techo presentó cuarteaduras, mientras que un fragmento encendido, aparentemente de algún material plástico, cayó cerca de su casa después de salir proyectado por la detonación.

La afectada mostró las imágenes del objeto que cayó en el sector y señaló los daños que quedaron en la parte superior de su propiedad, donde vive desde hace cinco años.

Esmeralda explicó que regresó aproximadamente dos horas después, cuando llegó su esposo y recibió el apoyo de su madre, pues todavía se encontraba alterada por lo ocurrido.

Preocupaciones sobre el almacenamiento de combustible

La vecina aseguró que desde hace tres o cuatro años observaba movimiento constante de camiones y pipas en el establecimiento, donde, según su testimonio, las unidades entraban y salían durante el día y la noche.

También expresó su preocupación por la permanencia de combustible y un tanque enterrado en el predio, por lo que solicitó que se retiren los materiales y se garantice la seguridad de los habitantes.

Impacto emocional en la familia

Para Esmeralda, lo ocurrido no solamente dejó daños materiales, sino también el temor de haber estado a segundos de perder a sus tres hijos en una emergencia que pudo terminar en una tragedia.