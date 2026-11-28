FRONTERA, COAHUILA.- La explosión registrada en un presunto punto de almacenamiento y manejo ilegal de combustible en la colonia Occidental dejó miedo entre las familias, pero también una exigencia de los vecinos: que el establecimiento sea clausurado definitivamente y se retire todo el material que representa un riesgo para el sector.

Claudia, habitante de la colonia, relató los momentos de angustia que vivió cuando ocurrieron las detonaciones. Mientras ella lavaba ropa, sus tres hijos jugaban frente al portón de su casa, recolectando tierra para jugar, cuando les pidió que entraran.

Los menores apenas habían corrido hacia la parte trasera de la vivienda, donde se encontraba un columpio, cuando ocurrió la primera explosión. La mujer tomó a sus hijos, buscó las llaves de su camioneta y salió rápidamente para alejarlos del lugar.

Sin embargo, mientras se retiraban, escucharon otra detonación que incrementó el temor de la familia.

"Fue bien horrible, nos asustamos bastante. Yo estaba sola con los niños, gritaban bien feo y yo no podía ni manejar, no hallaba ni qué hacer", recordó.

La vecina explicó que tuvo que alejarse hasta las inmediaciones del panteón y permaneció fuera de su vivienda aproximadamente dos horas, hasta que llegó su esposo y recibió el apoyo de su madre para tranquilizarse.

Las consecuencias de las explosiones también alcanzaron su propiedad. El techo de su casa presentó cuarteaduras y un fragmento encendido, que no pudo identificar, cayó cerca de la vivienda después de salir proyectado por la fuerza de las detonaciones.

Preocupación por el almacenamiento de combustible

Claudia señaló que tiene cinco años viviendo en el sector y aseguró que desde hace aproximadamente tres o cuatro años observaba movimiento constante de camiones y pipas en el establecimiento, donde, según su testimonio, las unidades entraban y salían durante el día y la noche.

Ante lo ocurrido, pidió que las autoridades no permitan que el lugar vuelva a operar y que se retiren todos los materiales y el combustible que permanecen en el inmueble.

Expresó también su preocupación por la existencia de un tanque enterrado, pues considera que la presencia de hidrocarburos representa un peligro para las familias que viven alrededor, particularmente para los niños.

La mujer indicó que, después del incendio, los vecinos permanecían atentos a que se cumpliera el retiro de los materiales, pues hasta la noche que ella estuvo pendiente no había observado que comenzaran a sacarlos.

Demandas de los vecinos tras la explosión

"Que ya lo quiten, que lo quiten y que no lo vuelvan a poner", fue la petición de Claudia, quien aseguró que los habitantes no quieren volver a vivir una emergencia de esta magnitud.

Para las familias de la colonia Occidental, la preocupación continuaba incluso después de que los bomberos controlaron el incendio: ahora exigen que se elimine cualquier riesgo que pueda provocar otra tragedia.