En Múzquiz Capturan a dos sujetos; Los investigan por robo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal luego de resistirse con violencia a su arresto, al estar siendo investigados por su presunta participación en el delito de robo.

Durante las diligencias realizadas, los sujetos agredieron físicamente a los agentes policiacos, lo que derivó en un forcejeo que culminó con su captura.

Los detenidos fueron identificados como Arturo N., alias "El Pantera", de 40 años de edad, y José Antonio N., apodado "El Kío", de 18 años. Ambos tienen su domicilio en la calle Oasis de la colonia Infonavit-Reforma, en los números 620 y 602 respectivamente.

Las autoridades señalaron que ambos individuos ya eran objeto de seguimiento por su posible implicación en diversos actos delictivos en dicho sector.

Cabe señalar, al momento de ser abordados por los agentes, los imputados reaccionaron de forma agresiva, lanzando golpes contra los oficiales en un intento por evitar su detención. Sin embargo, tras varios minutos de confrontación, los elementos lograron someterlos y proceder con su aseguramiento.

Posteriormente, los dos hombres fueron trasladados a los separos de la cárcel municipal, donde quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

Finalmente, se informó que los detenidos serán presentados ante un Juez de Control del Juzgado Penal con sede en el municipio de Sabinas, donde se definirá su situación legal en relación con los delitos que se les imputan.