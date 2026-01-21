Nava Exclusive Car Club se une para ayudar a familia tras incendio

Nava, Coah.— La solidaridad ciudadana continúa manifestándose en apoyo a una familia que perdió su vivienda y todas sus pertenencias a causa de un incendio, situación que generó una amplia respuesta de respaldo en la comunidad.
Apoyo de la comunidad
Integrantes del Nava Exclusive Car Club se sumaron a las acciones de ayuda, realizando una aportación como muestra de apoyo y empatía ante la difícil situación que enfrenta la familia afectada.
La contribución fue posible gracias a la unión y voluntad de los miembros del club, quienes destacaron la importancia de no ser indiferentes y de apoyar a quienes atraviesan momentos complicados.
Compromiso social
Este gesto solidario refleja el compromiso social de ciudadanos organizados, quienes continúan demostrando que, en momentos de adversidad, la ayuda sigue llegando.