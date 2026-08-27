CECyTEC Castaños honra a los adultos mayores en su día

Castaños, Coah.- Con un emotivo encuentro dedicado a celebrar a los adultos mayores, el CECyTEC Castaños llevó a cabo un evento por el Día de los Abuelos, promoviendo la convivencia entre generaciones y reconociendo la experiencia, valores, pero sobre todo las enseñanzas que han dejado en la comunidad.

La actividad reunió a abuelos, estudiantes, docentes y directivos, quienes compartieron una jornada de convivencia, cariño y reconocimiento hacia quienes representan una parte fundamental de las familias y de la historia de Castaños.

Durante el evento estuvo presente la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien destacó la importancia de generar espacios donde las nuevas generaciones puedan convivir con los adultos mayores, escuchar sus experiencias y reconocer todo lo que han aportado a sus familias y su sociedad.

La presidenta municipal felicitó a cada uno de los adultos mayores presentes, a quienes reconoció como ejemplo de fortaleza y como una prioridad dentro de las familias de Castaños.

Este tipo de encuentros permite fortalecer los vínculos entre las distintas generaciones, transmitiendo experiencias, conocimientos, cariño y valores que permanecen a través del tiempo, por lo que se reconoció a directivos, docentes y alumnos de la institución por esta labor.

"Es muy importante que nuestros jóvenes tengan este contacto con los adultos mayores; que puedan conocer sus experiencias, pero sobre todo el cariño, el amor y todo el conocimiento que se va dejando generación tras generación", afirmó la edil.

Reconocer a los adultos mayores también representa una forma de devolverles parte de lo que ellos aportaron para construir y forjar el Castaños actual. Por ello es fundamental mantener este tipo de actividades que permitan a niñas, niños y jóvenes conocer, valorar y respetar a quienes les antecedieron.

El festejo permitió celebrar a los abuelos como pilares de las familias y como parte esencial de la historia de Castaños, fortaleciendo el encuentro entre generaciones y reafirmando el valor de preservar sus historias, enseñanzas y legado.