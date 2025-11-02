Comerciantes de flores en Frontera enfrentan desafíos en festividades de noviembre

FRONTERA, COAHUILA.- Las festividades de noviembre comenzaron con un panorama poco alentador para los comerciantes de flores en Frontera. Desde temprana hora de este sábado 1 de noviembre, decenas de vendedores se instalaron en las afueras del panteón Dolores, ubicado en la colonia Occidental, esperando a los cientos de familias que acudieron a recordar a los "angelitos" que partieron antes de tiempo.

José Luis, florista originario de Frontera, compartió que el día inició más lento de lo esperado. "Eran pasadas las once de la mañana y todavía no hacía mi cruz, no había vendido nada", comentó con preocupación, señalando que la jornada no pintaba bien para los comerciantes del ramo.

Aun así, el vendedor mantiene la esperanza de que las ventas repunten este domingo 2 de noviembre, fecha en la que tradicionalmente más familias visitan los panteones para rendir homenaje a sus seres queridos.

"Ojalá mañana cambie la cosa, porque el año pasado fue muy flojo; esperamos que este año la gente salga más y se acuerde de sus difuntos", expresó.

Aunque la afluencia de visitantes fue constante, los comerciantes coincidieron en que las ventas estuvieron por debajo de lo esperado, atribuyendo la baja a la situación económica y al aumento en los precios de las flores. Aun así, confían en que el segundo día de las festividades traiga un mejor cierre para su jornada laboral y, sobre todo, un respiro económico.