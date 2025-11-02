Impuesto verde y conflictos elevan costos en construcción

El precio de los materiales de construcción se incrementó entre un 15 y un 17 por ciento en las últimas semanas, debido a conflictos regulatorios que enfrenta el sector de las pedreras en Nuevo León y la aplicación del "impuesto verde", que impacta en la realización de obra pública y privada de la región.

El empresario constructor Eugenio Williamson explicó que ya comienzan a registrarse los aumentos en los derivados del block y el concreto, materiales básicos para el desarrollo de vivienda y edificaciones.

"Sí están aumentando y van para arriba, los derivados del block han aumentado un 17 por ciento, mientras que el concreto subió un 15 por ciento, y se prevé que todavía incremente un poco más".

De acuerdo con el empresario, el alza se debe a las medidas impuestas por el Gobierno de Nuevo León a las pedreras, a las que se les impusieron restricciones por temas ambientales, además del cobro del "impuesto verde", que a final de cuentas repercute en toda la cadena productiva.

"El Gobernador del estado de Nuevo León paró las pedreras y les está poniendo múltiples trabas por la contaminación, esto ha provocado el aumento en los precios, que al final de cuentas lo termina pagando el consumidor".

Señaló que gran parte de los materiales que se utiliza en la región como el block proviene de bloqueras de Nuevo León, lo que representa un aumento en los precios de los materiales que ya comienza a reflejarse.

"Antes el block costaba 12 pesos, ahora cuesta 14 pesos; y el concreto, que estaba en 2 mil 300 pesos el metro cúbico, subió a 2 mil 650 pesos, lo que ya nos perjudica, aunado a una posible ola de incrementos, podría elevar el costo de la vivienda entre un 8 y un 10 por ciento".

Williamson Yribarren mencionó que aunque otros materiales de construcción aún no han registrado un aumento, esto se podría dar en los próximos días al ser una cadena, en donde los materiales suben y pocas veces bajan de precio.