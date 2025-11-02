Vecinas del Panteón Guadalupe mantienen viva la tradición de venta desde casa

Mientras cientos de familias acuden al Panteón Guadalupe para recordar a sus difuntos, hay quienes desde hace más de 15 años también han hecho de estas fechas una oportunidad para sostener su economía familiar.

Tal es el caso de Rosa María Juárez Ochoa y Abigail Reyna, dos vecinas cuyas viviendas colindan con la barda del camposanto y que, desde las alturas, han mantenido viva una curiosa tradición: vender a quienes visitan el panteón, sin moverse de casa.

Lo que comenzó hace más de una década con el suegro de Abigail Reyna, quien ofrecía taquitos lanzándolos por encima de la barda, se ha convertido en una forma ingeniosa y accesible de comercio.

Hoy, ambas mujeres ofrecen refrescos, dulces, frituras y hasta comida casera a quienes prefieren no caminar hasta los puestos ambulantes instalados al exterior.

Desde una tarima reforzada y con la precaución de mantenerla firme, las comerciantes realizan sus ventas a través de una barda de más de un metro de altura.

Cuando alguien solicita un producto, ellas lo entregan lanzándolo con precisión y una sonrisa, gesto que muchos clientes ya reconocen como parte del encanto del lugar.

"Nosotras seguimos la costumbre, porque a la gente le gusta que esté más cerca y más barato", comenta Rosa María, quien junto a Abigail espera que los días de celebración por el Día de Muertos les traigan buenas ventas, como cada año.

Entre flores, recuerdos y comida tradicional, las "tienditas en las alturas" se han convertido en ingenio y perseverancia, donde la tradición familiar se mezcla con el espíritu comunitario de estas fechas.