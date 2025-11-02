Irrespeto a tumbas en Panteón Guadalupe causa accidentes

Monclova, Coah. – Aunque en distintos puntos del Panteón Guadalupe existen señalamientos visibles con la advertencia "No pisar sobre las tumbas", algunos visitantes hacen caso omiso a la indicación, lo que ha provocado incidentes como el ocurrido la mañana de este sábado, cuando una mujer cayó en una de las sepulturas y resultó con lesiones. Durante los recorridos por el camposanto se pueden observar los letreros de precaución colocados en áreas visibles, sin embargo, muchas personas caminan entre las tumbas para acortar el paso o colocar flores, sin considerar el riesgo que esto implica, sobre todo en zonas donde el terreno se encuentra irregular o hundido por el paso del tiempo. Trabajadores del lugar señalaron que los avisos se mantienen desde hace meses con el objetivo de prevenir este tipo de accidentes, pero recordaron que la responsabilidad también recae en los visitantes, quienes deben atender las indicaciones y respetar los espacios de descanso de los difuntos. "Se les pide que caminen por los pasillos, pero muchos no hacen caso; piensan que no pasa nada y luego vienen los accidentes", comentó uno de los encargados del panteón. En un recorrido realizado este sábado se observó gran afluencia de familias que acudieron a dejar flores y limpiar las tumbas de sus seres queridos. Algunas personas reconocieron que los letreros son necesarios, ya que en días de visita masiva se vuelve común que se pierda el orden y se pise sobre las sepulturas. Otros visitantes pidieron más conciencia y respeto hacia el lugar, recordando que cada espacio representa la memoria de alguien que fue querido en vida. Este fin de semana, cuando aumenta la presencia de ciudadanos con motivo del Día de Muertos, se reiteró el llamado a mantener la precaución, seguir los señalamientos y caminar por los pasillos para evitar percances y conservar el respeto dentro del cementerio más antiguo de Monclova.