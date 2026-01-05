Niria Ayala y Javier Flores celebran el Día de Reyes en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El DIF San Buenaventura, en coordinación con el Ayuntamiento, invita a las familias del municipio a celebrar el tradicional Día de Reyes, con un evento diseñado para fortalecer la convivencia familiar y preservar las costumbres que dan identidad a nuestra comunidad.

La Presidenta Honoraria del DIF San Buenaventura, Niria Isabel Ayala, junto al alcalde Javier Flores Rodríguez, hacen extensiva la invitación para que niñas, niños y adultos asistan este martes 6 de enero a partir de las 3:00 de la tarde, en la explanada de la Monumental Plaza de Toros de San Buenaventura.

Durante el festejo, los asistentes podrán disfrutar de la tradicional Rosca de Reyes, así como de un ambiente lleno de alegría y sorpresas. Los Reyes Magos llegarán caracterizados para convivir con las familias, tomarse fotografías y compartir momentos especiales con las y los más pequeños.

Este evento forma parte de las acciones del DIF San Buenaventura para promover la unión familiar, la sana convivencia y el bienestar social en la Plaza de Toros.