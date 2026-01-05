Frontera: Alcaldesa Sara Pérez Cantú reconoce a boleros en su día

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, celebró el Día del Bolero con un convivio realizado en la plaza principal, donde reconoció la labor de estos trabajadores que forman parte de la tradición y la vida cotidiana del municipio.

Durante el festejo, la edil acudió personalmente para entregarles un regalo que podrán utilizar en su trabajo diario, además de compartir un pastel que fue degustado en el lugar junto a sus familiares y amigos. Asimismo, se les hizo entrega de paquetes de comida para que, al concluir su jornada laboral, pudieran disfrutar de un alimento en sus hogares.

Pérez Cantú destacó el valor del oficio de los boleros y la cercanía que mantienen con la comunidad. "Valoro mucho su trabajo, yo siempre mando temprano los zapatos de mi casa para que estén listos y muy bonitos. Creo que todos tenemos una historia que contar de ellos, cuando venimos los domingos a misa temprano, ellos ya están aquí saludando a la gente, y es una tradición de la plaza de Frontera contar con su presencia", expresó.

La alcaldesa señaló que este reconocimiento es un merecido gesto para quienes, con su trabajo diario, contribuyen a la imagen y convivencia del centro de la ciudad, y aclaró que el apoyo entregado fue un "cariñito" realizado con la participación de algunos directores del Ayuntamiento.

Finalmente, reiteró su respeto y agradecimiento hacia los boleros, a quienes consideró parte importante de la identidad de Frontera.