Víctor Leija honra a enfermeros en Cuatro Ciénegas: un almuerzo de reconocimiento

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En el marco del Día del Enfermero y la Enfermera, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, encabezó un almuerzo de convivencia en honor al personal de enfermería, como un acto de reconocimiento a su compromiso, vocación de servicio y alto sentido humano en el cuidado de la salud de la comunidad.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal destacó que las y los enfermeros representan uno de los pilares más importantes del sistema de salud, al ser el primer contacto con los pacientes y quienes, con profesionalismo y empatía, acompañan a las personas en los momentos más difíciles.

"Su labor va más allá de una profesión; es una vocación que exige entrega, sensibilidad y una profunda responsabilidad social. Gracias a ustedes, miles de familias reciben atención, alivio y esperanza", expresó el edil al reconocer el esfuerzo diario del personal de enfermería que labora en hospitales, clínicas y centros de salud del municipio.

Asimismo, Leija Vega refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de seguir trabajando de manera coordinada con las instituciones del sector salud para fortalecer la atención médica a las y los cieneguenses, promover el reconocimiento a su labor y respaldar acciones que contribuyan a un mejor servicio médico para la población.

El alcalde estuvo acompañado por autoridades del sector salud, con quienes convivió en un ambiente de cercanía y diálogo, destacando que el trabajo en equipo entre gobierno y personal médico es fundamental para garantizar una atención digna, humana y de calidad.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su reconocimiento a la labor del personal de enfermería, resaltando su entrega constante y el impacto positivo que su trabajo tiene en la salud, el bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad.