Castaños: Entrega de pollinaza subsidiada beneficia a 59 productores

El programa de entrega de pollinaza continuará a lo largo del año, con el objetivo de fortalecer la actividad agropecuaria en el municipio.

Por Staff / La Voz - 07 enero, 2026 - 05:59 p.m.
      CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso permanente con el sector rural, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, realizó la primera entrega de 29 toneladas de pollinaza subsidiada, beneficio directo para 59 productores de distintos ejidos del municipio.

      Durante el evento realizado en el Centro Cívico de la colonia Independencia, la Presidenta Municipal destacó que este apoyo forma parte de una serie de estrategias impulsadas en coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez para brindar herramientas a las y los productores, permitiéndoles mejorar las condiciones de sus tierras, reducir costos de producción y fortalecer su actividad agropecuaria.

      "Desde el Gobierno Municipal estamos convencidos de que apoyar al campo es invertir en el desarrollo de Castaños. Sabemos del esfuerzo diario de nuestras productoras y productores, y por ello seguiremos impulsando apoyos que les ayuden a mejorar su productividad y a sacar adelante su trabajo", expresó la edil.

      Asimismo, Sifuentes Zamora reconoció el trabajo y la coordinación del Departamento de Fomento Agropecuario, cuya labor ha sido fundamental para hacer posible esta entrega, subrayando que el trabajo en equipo permite que los apoyos lleguen de manera directa y transparente a quienes más lo necesitan.

      Anunció que este programa continuará a lo largo del año, y que se estarán sumando nuevos apoyos y acciones encaminadas a fortalecer el campo, mejorar las condiciones del sector rural y generar mayores oportunidades para las familias que dependen de la actividad agropecuaria.

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso con el desarrollo del campo, impulsando políticas públicas que favorecen la producción, el bienestar de las comunidades rurales y el crecimiento económico del municipio.

