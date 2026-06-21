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Coahuila

Jurisdicción Sanitaria No. 3 ofrece atención médica en Villa de Cloete

Durante la jornada, se brindaron consultas de medicina general y atención dental a los habitantes de Villa de Cloete.

Por Teresa Muñoz - 21 junio, 2026 - 10:05 a.m.
Jurisdicción Sanitaria No. 3 ofrece atención médica en Villa de Cloete
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      Con el objetivo de acercar servicios médicos y acciones preventivas a la población, la Jurisdicción Sanitaria No. 3 llevó a cabo la brigada "Jurisdicción en tu Colonia" en la plaza de Villa de Cloete, donde se instalaron diversos módulos de atención para beneficio de la comunidad.

      Durante la jornada se brindaron consultas de medicina general, atención dental, orientación psicológica, servicios de nutrición, detecciones preventivas, vacunación, vacunación antirrábica y acciones de salud reproductiva con entrega de métodos anticonceptivos.

      Además, personal de salud realizó labores de fumigación, entrega de abate para la prevención del dengue, así como servicios de ectodesparasitación para mascotas y orientación en materia de regulación y fomento sanitario.

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, destacó que estas brigadas forman parte de la estrategia permanente impulsada por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud para acercar servicios integrales a la población, fortalecer la prevención y promover una mejor calidad de vida en las comunidades de la Región Carbonífera.

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