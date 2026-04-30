Frontera: Sari Pérez declara asueto para trabajadores municipales

FRONTERA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Frontera anunció que este viernes 1 de mayo será considerado como día de asueto para los trabajadores municipales, con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil señaló que esta disposición tiene como finalidad reconocer el esfuerzo, compromiso y la labor diaria que desempeñan los empleados municipales en beneficio de la ciudadanía, quienes contribuyen al correcto funcionamiento de la administración pública.

Destacó que brindar este espacio de descanso representa también una forma de valorar el trabajo que realizan en cada una de las dependencias del municipio, ya que son pieza fundamental para mantener la atención y los servicios que requiere la población.

Sin embargo, se aclaró que este descanso no aplicará para los departamentos considerados operativos, debido a que sus funciones son esenciales para garantizar la seguridad y atención inmediata de los habitantes.

Entre las áreas que continuarán laborando de manera habitual se encuentran Transporte y Vialidad, Protección Civil y Seguridad Pública, cuyos elementos deberán permanecer activos durante esta fecha conmemorativa.

Las autoridades municipales explicaron que en estas dependencias se implementarán guardias estratégicas y operativos especiales para asegurar que los servicios esenciales no se vean interrumpidos y la ciudadanía continúe recibiendo atención oportuna.

Asimismo, precisaron que estas acciones se realizan conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, respetando tanto los derechos laborales como la necesidad de mantener el orden y la atención en situaciones de emergencia.