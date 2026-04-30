Rolando Salas inicia cursos de capacitación en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y brindar mayores oportunidades de aprendizaje a la población, el director de Desarrollo Económico de San Buenaventura, Rolando Salas, informó que ya se han iniciado diversos cursos de capacitación en comunidades rurales del municipio, gracias al apoyo del ICATEC y la gestión del alcalde Javier Flores.

El funcionario explicó que actualmente se imparten talleres de gastronomía, pastelería y repostería en distintos ejidos, beneficiando a más de 120 mujeres de las zonas rurales, quienes buscan aprender un oficio que les permita generar ingresos y fortalecer la economía familiar.

"Estamos muy contentos por la gestión del alcalde Javier Flores; estos cursos representan una gran oportunidad para muchas mujeres que desean superarse y emprender", expresó Rolando Salas.

Detalló que las clases se llevan a cabo los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 2:00 a 6:00 de la tarde, permitiendo que las participantes puedan organizar sus actividades diarias y aprovechar esta capacitación gratuita.

Asimismo, adelantó que próximamente también arrancarán nuevos cursos dentro del plantel del CECyTEC, enfocados principalmente en los jóvenes estudiantes, con el propósito de brindarles herramientas útiles para su preparación académica y laboral.

Entre las capacitaciones que estarán disponibles destacan inglés básico, maquillaje, barbería, bisutería, mantenimiento de minisplit y otros talleres prácticos que buscan impulsar el autoempleo y el desarrollo de habilidades técnicas.

Rolando Salas destacó que este tipo de programas forman parte de una estrategia para acercar oportunidades de crecimiento a todos los sectores de la población, especialmente a quienes habitan en comunidades alejadas.

Finalmente, reiteró que la administración municipal continuará gestionando más apoyos y programas de formación que permitan mejorar la calidad de vida de las familias sambonenses y fortalecer la preparación de las nuevas generaciones.