Sari Pérez Cantú participa en agenda por mujeres en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa Sari Pérez Cantú participó en la agenda estatal de trabajo en la ciudad de Saltillo, orientada a fortalecer acciones y programas en favor de las mujeres coahuilenses, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de Frontera con una agenda de igualdad, seguridad y oportunidades.

Durante su visita, la alcaldesa asistió a la presentación de resultados y avances de la estrategia estatal para las mujeres, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde se dieron a conocer diversas acciones enfocadas en el impulso al desarrollo, la seguridad, la educación, el acceso a la justicia y la prevención de la violencia.

Como parte de esta agenda, también participó en el encuentro "8M Día Internacional de la Mujer: Los Retos de la Mujer en el Siglo XXI", un espacio de diálogo y reflexión que reunió a mujeres líderes de distintos ámbitos para analizar los desafíos actuales y compartir experiencias sobre el fortalecimiento del papel de las mujeres en la vida pública, económica y social.

En estos encuentros estuvieron presentes Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila; así como alcaldesas, diputadas, empresarias, emprendedoras y representantes de diversos sectores de la entidad.

En el evento, la alcaldesa Sari Pérez Cantú reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar políticas públicas que amplíen oportunidades y fortalezcan el desarrollo de niñas, adolescentes y mujeres en Frontera y en todo Coahuila.