Cuatro Ciénegas celebra el Día Mundial del Libro: desfile educativo

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En el marco de la celebración del Día Mundial del Libro, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través de la Biblioteca Pública Municipal "Profra. María Chapa Flores", llevó a cabo la recepción de instituciones educativas que formarán parte del desfile conmemorativo que se realizará este jueves.

Durante esta actividad, autoridades municipales dieron la bienvenida a estudiantes, docentes y personal educativo, quienes se sumaron con entusiasmo a esta iniciativa enfocada en fomentar el hábito de la lectura y fortalecer el vínculo de la comunidad con la cultura.

El evento destacó por la creatividad de las y los participantes, quienes representaron personajes y obras literarias, reflejando el valor de los libros como herramientas fundamentales para el aprendizaje, la imaginación y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Al respecto, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de impulsar este tipo de actividades, al considerar que la lectura es clave en la formación de ciudadanos críticos y preparados.

Señaló que su administración continuará promoviendo espacios que acerquen el arte, la cultura y el conocimiento a todos los sectores de la población.

"Fomentar la lectura es sembrar oportunidades para el futuro. Ver la participación de nuestras niñas, niños y jóvenes nos motiva a seguir trabajando por una comunidad más educada, con valores y mayores herramientas para salir adelante", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró que el Gobierno Municipal mantiene su compromiso de fortalecer la educación y la cultura mediante acciones que involucren tanto a estudiantes como a la sociedad en general, generando entornos de aprendizaje y convivencia.

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas continuará apostándole por la promoción de la lectura como un pilar fundamental para el desarrollo social y cultural del municipio.