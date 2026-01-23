Cuatro Ciénegas realiza jornada del Día Naranja para prevenir violencia de género

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.– Como parte de las acciones para generar conciencia y prevenir la violencia de género, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través de la Instancia Municipal de la Mujer, llevó a cabo una jornada de difusión del Día Naranja, dirigida al personal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), una de las dependencias con mayor cercanía y atención directa a la ciudadanía.

Siguiendo las indicaciones del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega y de la Presidenta del DIF, Leticia Medina, se llevó a cabo esta actividad con el objetivo informar, sensibilizar y fortalecer los conocimientos del personal de esta importante área de la administración municipal.

Durante el encuentro se resaltó la importancia de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, así como fomentar una cultura basada en el respeto, la igualdad y la atención oportuna ante cualquier situación de violencia.

Asimismo se brindó información clave sobre la atención y el seguimiento de casos, destacando que la prevención de la violencia es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno, de las instancias capacitadas para ofrecer orientación, acompañamiento y apoyo integral a quienes enfrenten situaciones de violencia de género.

Esta actividad contó con la valiosa colaboración del Centro Libre y del DIF Municipal, sumando esfuerzos y fortaleciendo el trabajo coordinado entre dependencias para atender de manera integral esta problemática social.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de continuar impulsando estrategias de concientización, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y promoviendo políticas públicas que contribuyan a la construcción de un municipio más justo, seguro y con una vida libre de violencia para todas las mujeres.