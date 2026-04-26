Vence convocatoria de policías el 30 de abril

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo anunció que el próximo 30 de abril concluirá el periodo de registro para integrarse a la segunda generación 2026 de la Academia de Policía local.

Las autoridades municipales señalaron que esta convocatoria está dirigida a mujeres y hombres interesados en formar parte de una corporación que, de acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se encuentra entre las más confiables y efectivas del país.

Se precisó que la fecha límite para la entrega de documentación será el 30 de abril de 2026, por lo que quienes no completen su registro en ese plazo no podrán participar en esta generación y serán considerados automáticamente para el proceso correspondiente a 2027.

La directora de la Academia, Diana Olivia Estrada Hernández, invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad laboral y de servicio público. Destacó que la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González mantiene a la seguridad como una prioridad, lo que se refleja en el fortalecimiento constante de la corporación.

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Asimismo, subrayó que la Policía Municipal de Saltillo se mantiene entre las mejor evaluadas del país en términos de confianza ciudadana.

Detalles de la formación en la Academia

En cuanto a la formación, la Academia opera bajo un esquema de internamiento durante seis meses, periodo en el que las y los cadetes reciben preparación integral. El modelo incluye formación teórica y práctica, capacitación táctica y operativa, así como un enfoque en proximidad social, coordinación con autoridades estatales y federales, atención ciudadana y prevención del delito.

El objetivo, indicaron autoridades, es formar elementos con disciplina, capacidades técnicas y cercanía con la comunidad.

Información de contacto para interesados

Para más información y requisitos, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844 402 09 71 o vía WhatsApp al 844 100 9434.