Los hechos se registraron durante la madrugada, el suceso culminó con un enfrentamiento

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en Ramos Arizpe terminó en un enfrentamiento que dejó como saldo a dos jóvenes lesionados, uno de ellos con heridas de gravedad. El incidente ocurrió poco antes de la 1:00 de la mañana sobre el bulevar Mariano Morales, en la colonia Jardines de Analco. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos tras recibir el reporte de una persona herida en medio de una pelea.

El accidente ocurrió en el bulevar Mariano Morales

En el lugar, los rescatistas brindaron atención a Víctor Manuel Contreras Hernández, de 21 años, quien presentaba lesiones severas luego de haber sido atacado con una piedra en la cabeza. Debido a la gravedad de su estado, que incluía traumatismo craneoencefálico, sangrado y otros signos de alarma, fue trasladado de emergencia al Hospital Ixtlero bajo código rojo. Según los primeros informes, el joven viajaba en uno de los vehículos implicados en el percance que habría originado la agresión.

Víctor Manuel Contreras fue trasladado al Hospital Ixtlero

Posteriormente, también fue auxiliado Adolfo Guadalupe Valdez García, de 23 años, quien aseguró haber resultado herido tras involucrarse en la situación. El afectado, quien se identificó como conductor de una unidad de transporte por aplicación, fue llevado a la Clínica 88 en código amarillo con golpes en el rostro. Elementos de la Policía Preventiva Municipal arribaron al sitio para asegurar la zona y recabar información, mientras que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y determinar responsabilidades.