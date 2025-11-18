Protección Civil de Frontera prevé clima cálido para diciembre

FRONTERA, COAHUILA.– A diferencia de otros años, el mes de diciembre podría comenzar con un ambiente cálido y temperaturas por encima de lo habitual, de acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos. La dependencia informó que, pese a estar en plena temporada invernal, los primeros días del mes no traerán frío significativo para la Región Centro.

El director de la corporación, José Abraham Palacios, explicó que los descensos previstos para el 25 y 26 de noviembre serán muy ligeros, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 14 y 15 grados, lo que anticipa un cierre de mes sin condiciones severas. "Por lo pronto son temperaturas agradables que incluso nos favorecen. Diciembre podría arrancar cálido, sin los frentes fríos fuertes que usualmente llegan al inicio del mes", señaló.

Palacios Cedillo indicó que será hasta la llegada del frente frío número 20 —estimado para la segunda semana de diciembre— cuando podría presentarse un descenso más notable, aunque precisó que todavía no existen indicios de una onda polar, fenómeno que genera bajas extremas. "Los frentes fríos fuertes aún no vienen. Probablemente hasta mediados de diciembre tengamos temperaturas de un solo dígito", añadió.

A pesar del pronóstico más benigno, Protección Civil mantendrá albergues y cobertores disponibles para cualquier eventual cambio brusco en el clima. El gimnasio municipal continúa habilitado con dos áreas separadas, cada una para 16 personas, además de espacios para familias completas. Asimismo, cuando se presente una noche con disminución notable de temperatura, se activará la Operación Abrigo, que incluye recorridos nocturnos para localizar y trasladar a personas en situación de calle hacia un refugio seguro.