Fiscalía investiga cacería furtiva en Rancho El Fortín, Coahuila

Fiscalía realiza diligencias

Ante posible casería furtiva

El Delegado, Diego Garduño, dijo que la prioridad es determinar si encuadra el delito y garantizar que esto no quede impune.

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de su Delegación en la Región Carbonífera, ha iniciado una carpeta de investigación por un presunto acto de cacería furtiva ocurrido en el Rancho "El Fortín", propiedad de la familia Ramón. Así lo dio a conocer el delegado Diego Garduño Guzmán, quien aseguró que ya se realizan los actos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos.

El funcionario explicó que la prioridad de la Fiscalía es determinar si se cometió un delito y, en caso afirmativo, garantizar que no quede impune. Para ello, externó: "Se realizará acción contundente contra quien delinque en el Estado de Coahuila", afirmó Garduño Guzmán, subrayando el compromiso de la institución con la legalidad y la protección del patrimonio natural.

Acciones de la autoridad

La investigación se activó tras un acercamiento con la persona afectada, quien proporcionó información clave para iniciar las diligencias. El delegado señaló que se busca brindar certeza jurídica y tranquilidad a los afectados, demostrando que las autoridades están actuando con responsabilidad y prontitud.

El caso cobró notoriedad luego de que la persona afectada recurriera a las redes sociales para solicitar apoyo de la ciudadanía. En su publicación, pidió ayuda para identificar al propietario de una camioneta que ingresó al rancho alrededor de las 23:00 horas hace algunos días y permaneció en el lugar hasta las 5:00 de la mañana, utilizando lámparas para recorrer la propiedad durante toda la noche.

Detalles confirmados

Las autoridades no han revelado aún la identidad de los posibles responsables, pero reiteraron que se agotarán todas las líneas de investigación. La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso y reafirmó su compromiso y el respeto a la ley.