Marath Bolaños se reúne con familiares de mineros en Pasta de Conchos

Viudas y familiares de los mineros de Pasta de Conchos, fueron convocados a la reunión informativa catorcenal número 127, con el objetivo de conocer los avances en las labores de rescate que se llevan a cabo en el complejo carbonífero a fin de poder recuperar a los 40 trabajadores que aún permanecen atrapados en el desarrollo de carbón.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), donde se reunieron autoridades federales y representantes de los familiares.

Este espacio ha servido como punto de encuentro constante para mantener informadas a las familias sobre el progreso técnico y logístico del rescate.

Durante la sesión, se contó con la presencia del Mtro. Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien dirigió un mensaje especial a los asistentes de parte de la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo quien está interesada dijo, en acompañar a las viudas y deudos en el Aniversario para honrar la memoria de los trabajadores.

Con este mensaje se busca reafirmar el compromiso del Gobierno Federal con la justicia y la memoria de los fallecidos.

De igual forma, participaron en dicha reunión, integrantes del Mando Unificado de Pasta de Conchos, instancia encargada de coordinar las acciones técnicas y operativas del rescate.

Con su presencia se permitió resolver dudas específicas de los familiares y brindar detalles sobre los avances en la excavación, condiciones de seguridad y próximos pasos a seguir.

Las reuniones catorcenales se han convertido en un espacio clave para el acompañamiento institucional y emocional de las familias, quienes han mantenido viva la exigencia de justicia desde el trágico accidente ocurrido en 2006.

La continuidad de estos encuentros refleja el esfuerzo por mantener un diálogo abierto y transparente en uno de los casos más emblemáticos de la lucha por los derechos laborales en México.