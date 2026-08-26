Adultos mayores de Coahuila competirán en Olimpiada en Tlaxcala: Diego Siller coordina

Una delegación de adultos mayores de San Buenaventura, Abasolo, Frontera y Monclova representará a Coahuila en la etapa nacional de la Olimpiada del Adulto Mayor, que se realizará en Tlaxcala.

Diego Siller Beltrán, coordinador del DIF Coahuila en la Región Centro, informó que los participantes viajarían primero a Saltillo y posteriormente se trasladarían a Tlaxcala para participar en las actividades nacionales.

Destacó el entusiasmo y compromiso de los adultos mayores, quienes, además de disfrutar la convivencia, asumirán con seriedad las competencias y buscarán poner en alto el nombre de Coahuila.

Explicó que este programa se desarrolla por tercer año consecutivo. Los participantes comenzaron su recorrido en marzo, con la etapa municipal; posteriormente avanzaron a la fase regional y, en junio y julio, compitieron en la etapa estatal realizada en Torreón.

En esta última fase, la Región Centro destacó por su participación, con más de 100 adultos mayores en disciplinas como cachibol, béisbol, basquetbol, atletismo, natación, ajedrez, pintura, declamación y danza folclórica, entre otras.

Siller Beltrán señaló que las actividades deportivas y culturales representan una oportunidad para que los adultos mayores se mantengan activos, convivan y desarrollen sus habilidades.

Por ello, invitó a más personas de la tercera edad a incorporarse a los grupos y actividades que se ofrecen en los municipios, donde pueden prepararse en distintas disciplinas y, posteriormente, representar a sus localidades y al Estado.

El coordinador regional del DIF Coahuila destacó que las acciones dirigidas a los adultos mayores no se limitan a la olimpiada, ya que durante todo el año se desarrollan programas de atención y acompañamiento.

Entre ellos mencionó los programas alimentarios, comedores y actividades de los grupos de adultos mayores, además del programa de empacadores en centros comerciales.

Añadió que durante agosto, considerado el Mes del Adulto Mayor, se refuerzan las actividades sociales y de atención integral, con acciones que buscan mantener la participación de este sector en la vida comunitaria.

Siller Beltrán destacó que los adultos mayores representan uno de los pilares de la sociedad y que el DIF Coahuila mantiene programas para promover su bienestar, convivencia y participación.