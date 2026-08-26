Menor de 13 años recibiría apoyo de PRONNIF en Frontera

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) Frontera dará seguimiento al caso de una menor de 13 años que recientemente intentó terminar con su vida, con atención enfocada en su salud mental y entorno familiar.

Norma Leija, subprocuradora de la PRONNIF en Frontera, explicó que las autoridades que tengan conocimiento de este tipo de situaciones deben canalizarlas a la dependencia, con el objetivo de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, principalmente el acceso a la salud.

Señaló que, ante un caso de este tipo, es fundamental atender la salud mental y salvaguardar la integridad emocional y psicológica de los menores.

"Es de suma importancia con la finalidad de nosotros salvaguardar la integridad de cada niño, niña y adolescente, emocional, psicológicamente", señaló.

La funcionaria indicó que el trabajo no se limita al menor, sino que también se involucra a la familia para conocer qué factores pudieron haber provocado la situación y establecer las medidas de atención correspondientes.

PRONNIF realiza canalizaciones con el Centro de Atención CI Frontera y el sector salud para que los menores reciban atención especializada. En este caso, explicó, también puede intervenir el Hospital Amparo Pape, mediante especialistas en psiquiatría, quienes proporcionan herramientas para trabajar tanto con la paciente como con su familia.

Leija señaló que hasta el momento no han recibido otra canalización reciente por una situación similar en Frontera. Recordó que anteriormente se han presentado casos de este tipo, aunque con un índice mínimo, y se ha aplicado el protocolo correspondiente para brindar atención y seguimiento.