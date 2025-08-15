Francisca Vázquez coronada Reina del Adulto Mayor

En una grata velada llena de alegría y reconocimiento, el DIF San Buenaventura celebró la Coronación de la Reina del Adulto Mayor, Su Graciosa Majestad Francisca Vázquez I, y su Real Princesa Claudia Geraldina Garza.

En representación del alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, el primer regidor Jesús Javier Flores Rodríguez dio la bienvenida al ramillete de abuelitas que, con entusiasmo, acompañaron a la Reina en esta ocasión especial.

La directora del DIF Municipal, Ilse Cristina Lozano Sánchez, destacó que esta coronación es una muestra del reconocimiento y cariño hacia los adultos mayores, quienes forman parte fundamental de las actividades y programas que el sistema DIF realiza durante todo el año.

También se contó con la presencia del coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller, quien, a nombre de la presidenta honoraria del sistema estatal, ingeniera Liliana Salinas, subrayó que agosto es el Mes del Adulto Mayor y que se llevan a cabo múltiples celebraciones, desde torneos y competencias hasta el tradicional baile de reinas.

El evento estuvo marcado por la convivencia, la música y la calidez de una comunidad que reconoce la trayectoria, experiencia y alegría de sus adultos mayores.