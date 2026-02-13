Oscar Ríos apoya a emprendedores con inauguración de restaurante en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez refrendó su compromiso con los emprendedores locales al inaugurar el restaurante "Nueva Rosita", propiedad del ciudadano José Manuel Domínguez y su hija Danna Paola Domínguez.

Durante el corte del listón, celebrado para inaugurar dicho lugar en la calle Reforma, el edil felicitó a los propietarios y anunció que dotará de mobiliario a la cocina económica, como muestra de apoyo a quienes apuestan por invertir en esta ciudad.

José Manuel Domínguez agradeció públicamente el respaldo del presidente municipal, destacando que es la primera vez que un alcalde brinda ayuda directa a quienes buscan emprender un negocio local. Señaló que este tipo de acciones fortalecen la confianza de los ciudadanos y generan un ambiente favorable para el desarrollo económico de la comunidad.

El evento inaugural contó además con la presencia de la presidenta del Sistema DIF Municipal, licenciada Karina Ríos Ornelas, así como de funcionarios y regidores de la administración 2025-2027. Tras el corte de listón, la familia anfitriona compartió el pan y la sal con las autoridades, en un gesto de convivencia que simbolizó el inicio de una nueva etapa para el establecimiento.

Durante su intervención, Don José Manuel subrayó que, emprender no es difícil cuando se cuenta con el respaldo de la autoridad municipal, en este caso del alcalde Oscar Ríos. Por su parte el Presidente, reiteró que su administración trabaja sin distinción de colores políticos, enfocándose en apoyar a la sociedad con hechos concretos que impulsen el bienestar y la economía local.

Al momento de reiterar su felicitación a los propietarios, la primera autoridad del municipio de San Juan de Sabinas, anunció que próximamente les entregará sillas y mesas para fortalecer el servicio del restaurante. "Siempre que un negocio abre sus puertas me gusta apoyar, porque es importante que la presidencia valore el esfuerzo de cada familia, sobre todo cuando se trata de ofrecer precios accesibles a la comunidad", expresó.