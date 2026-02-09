Durante los meses de febrero y marzo Implementan programa "Pañatón"

MELCHOR M´ZUQUIZ, COAH.- Del mes de febrero al mes de marzo estará vigente el programa "Pañatón", iniciativa que se desarrolla a través del DIF Coahuila.

Esto lo dio a conocer la doctora Zaide Habib Castillo, coordinadora regional de los Desarrollos Integral de la Familia, quien destacó la importancia de esta campaña solidaria.

La funcionaria explicó que la invitación está abierta a la sociedad civil, al sector empresarial y, a las universidades, con el objetivo de sumar esfuerzos en beneficio de quienes más lo necesitan.

Lo anterior consiste en donar pañales para niños o adultos, según la voluntad de cada participante, ya que se trata de un apoyo que representa un alivio inmediato para muchas familias.

Castillo subrayó que los pañales son una de las necesidades diarias más apremiantes, especialmente en hogares donde se atiende a pacientes que requieren cuidados constantes.

"Al acudir a los domicilios, se palpa la urgencia de este tipo de ayuda, que marca una diferencia en la calidad de vida de las personas", expresó la entrevistada.

La coordinadora aprovechó para felicitar públicamente a la ingeniera Sra. Liliana Salinas Valdés, quien cumple dos años al frente del DIF Coahuila.

Reconoció que el trabajo realizado ha dejado huella en la entidad, pues los programas que se proyectan y aterrizan se reflejan en resultados palpables que generan satisfacción en la comunidad.

Finalmente, Habib Castillo informó que, tras el Informe se sostuvo una reunión con presidentas honorarias, directores de los DIF Municipales y coordinadores de programas regionales, con el propósito de revisar los proyectos rumbo al 2026.

Entre las iniciativas destacan propuestas innovadoras y la continuidad del programa "Vive Libre Sin Drogas", con el que se busca fortalecer la prevención y el bienestar social en la región.