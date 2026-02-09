El Próximo 14 de febrero celebrará Múzquiz segunda Edición de la Feria de Artesanos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El próximo 14 de febrero se llevará a cabo la Segunda Edición de la "Feria de Artesanos", evento que reunirá a más de 20 expositores provenientes de toda la Región Carbonífera.

La actividad busca promover el talento local y ofrecer a los visitantes una amplia gama de productos elaborados de manera artesanal y contribuir a la economía del comercio y artesanos.

La sede será el jardín del Restaurant Gertrudis, en el municipio de Múzquiz, donde se espera una importante afluencia de público. Así lo informó Dulce Herrera, artesana e integrante de la etnia de Los Negros Mascogos, quien destacó la relevancia de este espacio para dar visibilidad a la cultura y tradiciones de la región.

La entrevistada, quien también forma parte del comité organizador de los artesanos en la Cuenca Carbonífera, señaló que la primera edición resultó un éxito, lo que motivó a realizar esta segunda muestra.

Detalles del evento

El evento se desarrollará en un horario de 9:00 de la mañana a 18:00 horas, con actividades pensadas para toda la familia en el edificio situado sobre la calle Hidalgo esquina con Socorro.

Los asistentes podrán encontrar una gran diversidad de artículos, desde artesanías tradicionales hasta productos de repostería, además de recuerdos del Pueblo Mágico de Múzquiz elaborados a mano.

Impacto en la comunidad

La feria también contará con sorpresas y dinámicas que buscan fortalecer el vínculo entre los artesanos y la comunidad. Con esta iniciativa, Múzquiz reafirma su compromiso con la preservación cultural y el impulso a la economía local, ofreciendo un espacio de encuentro donde la creatividad y el trabajo artesanal se convierten en protagonistas de la celebración del Día del Amor y la Amistad.