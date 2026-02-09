En Múzquiz mujer resulta herida por su ex tras ataque con machete

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer estuvo a punto de perder la oreja izquierda luego de ser agredida por su ex pareja, quien irrumpió en su domicilio y la atacó con un machete.

El violento hecho ocurrió en la colonia Las Aves del municipio de Múzquiz, generando alarma entre los vecinos del sector, quienes observaron una fuerte movilización en el lugar.

La agresión en la colonia Las Aves

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron en la intersección de las calles Pavorreal y Halcón, donde la víctima, identificada como Teresa N, fue sorprendida por su ex pareja.

El agresor, de nombre Marco N, ingresó sin autorización a la vivienda y, sin motivo aparente, comenzó a golpearla, provocándole lesiones en el oído izquierdo lo que derivó en sangrado.

La afectada narró que el ataque fue repentino y que apenas pudo pedir ayuda, pues el hombre portaba un machete y actuó de manera violenta. Vecinos alertaron a las autoridades, quienes se trasladaron de inmediato al lugar para atender la emergencia y brindar apoyo a la mujer.

Acciones de las autoridades

Sin embargo, al arribar los efectivos, el presunto agresor ya había huido. Testigos señalaron que vestía una playera color gris y una cachucha negra, además de que se desplazaba en una bicicleta llevando consigo el arma con la que cometió la agresión.

Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda en la zona para dar con el paradero de Marco N, mientras que Teresa N fue atendida por las lesiones sufridas.

El caso quedó bajo investigación, y se espera que la afectada tome medidas legales contra el responsable para garantizar su seguridad ante esta situación ocurrida.