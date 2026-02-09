José Salvador Moreno Escobar, un legado de servicio en Frontera

La comunidad de Frontera y Monclova se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del oficial José Salvador Moreno Escobar, conocido con cariño como "El Buda", elemento policial que dedicó más de tres décadas de su vida al servicio de la seguridad pública en la región Centro de Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, el deceso ocurrió en su domicilio ubicado en la colonia Occidental, en el municipio de Frontera. La noticia comenzó a circular entre compañeros, amigos y ciudadanos que durante años reconocieron su labor dentro de las corporaciones policiacas de Monclova y Frontera, donde desempeñó funciones durante aproximadamente 30 años.

Moreno Escobar fue considerado por muchos como un elemento comprometido con su trabajo y cercano a la ciudadanía, lo que le valió el aprecio de quienes lo conocieron tanto dentro como fuera de la corporación. Su apodo, "El Buda", se convirtió en un distintivo que lo acompañó a lo largo de su trayectoria.

Reacciones de la comunidad

Tras darse a conocer la noticia, diversas muestras de condolencias comenzaron a surgir entre integrantes de seguridad pública y habitantes de la región, quienes recordaron su entrega al servicio y su trayectoria dentro de las filas policiales.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento. Autoridades y familiares se mantienen a la espera de más información, mientras la comunidad expresa sus condolencias y reconoce la huella que dejó el oficial en la región.

Un legado de servicio

Descanse en paz el legendario "Buda". Más información en curso.