Marchan ex obreros de AHMSA en respaldo a Ervey Valenzuela; defensa legal impugna denuncia por falta de legitimidad

MONCLOVA, COAH.– En una demostración de unidad y resistencia, decenas de ex trabajadores de Altos Hornos de México, acompañados por familiares y amigos de Juan Ervey Valenzuela, realizaron una nutrida marcha este lunes para protestar contra lo que consideran una campaña de intimidación judicial por parte de la empresa.

La movilización dio inicio en punto de las 10:00 de la mañana, partiendo de la Puerta 3 de la siderúrgica. Con consignas de apoyo y exigiendo justicia laboral, el contingente avanzó por las principales vialidades hasta arribar a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. En el lugar, ya los esperaba el ex magistrado y abogado Hiradier Huerta, quien funge como representante legal de Valenzuela en el proceso que se le sigue bajo la carpeta de investigación 1000/2025.

Tras acceder a las oficinas de la Fiscalía, la defensa y el imputado fueron notificados formalmente de los cargos. Al salir, el Licenciado Huerta ofreció una explicación detallada sobre la situación jurídica, calificando la denuncia por los presuntos delitos de despojo y daños como un recurso carente de sustento legal básico, señalando que quien interpone la querella, Alan Oliver de León, podría no tener la facultad legal para hacerlo.

El eje de la defensa técnica estriba en la actual situación de quiebra de la empresa. Huerta explicó que, bajo este estatus jurídico, la representación legal de AHMSA corresponde únicamente al Síndico nombrado para tal efecto. "Detectamos que él presenta la denuncia como representante de la empresa, pero él ya no lo es; el Síndico es quien representa legalmente a la empresa por la quiebra", sentenció el abogado, anunciando que solicitarán la revisión del acta constitutiva para invalidar la personalidad jurídica del denunciante.

Respecto a la acusación de despojo en la Puerta 3, la defensa argumentó que no se configuran los elementos del delito, pues los ex obreros no han tomado control de la planta ni han impedido las funciones de seguridad interna. Huerta destacó que es un hecho constatable que los vigilantes de la empresa continúan realizando sus rondines sin obstáculos, y que la presencia de los trabajadores es, en realidad, un acto de salvaguarda de los activos que garantizan sus pagos pendientes, terminaciones y salarios caídos.

Finalmente, el abogado calificó el proceso como una estrategia de "molestia" e intimidación hacia el movimiento obrero. Informó que ha solicitado copias certificadas del expediente para pedir formalmente el "No Ejercicio de la Acción Penal", argumentando que se trata de un conflicto de naturaleza estrictamente laboral que no debe criminalizarse. Entre gritos de apoyo de los manifestantes, Huerta concluyó haciendo un llamado a la unidad, recordando que la lucha es por la dignidad de quienes fueron despojados de su sustento económico y hoy defienden su libertad.