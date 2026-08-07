DIF Coahuila realiza actividades recreativas para adultos mayores

Con actividades recreativas, programas alimentarios y encuentros de convivencia, el DIF Coahuila busca fortalecer la atención a los adultos mayores de la Región Centro-Desierto, señaló Diego Siller Beltrán, coordinador regional del organismo.

El funcionario destacó que durante este mes se realizan actividades para reconocer a las mujeres y hombres adultos mayores que han contribuido a la sociedad y que actualmente participan en los grupos de convivencia.

Informó que ya se han realizado siete coronaciones de adultos mayores y la próxima semana se efectuarán cinco más, para concluir con las 12 actividades programadas en la Región Centro-Desierto.

Posteriormente, se llevarán estas actividades a los 11 comedores del adulto mayor de la región, mientras que el 28 de agosto se realizará la coronación estatal en Torreón.

Siller Beltrán agregó que, de manera paralela, los días 28 y 29 de agosto se desarrollarán los Juegos Nacionales del Adulto Mayor en Tlaxcala, donde participarán representantes de Abasolo, Frontera, San Buenaventura y Monclova.

Destacó que la participación de los adultos mayores en este tipo de actividades ha aumentado, pues además de representar espacios de recreación, les permite convivir, mantenerse activos y encontrar motivación para salir de casa y participar.

"Lo que queremos es que ellos tengan una motivación, una justificante de poder salir, de poder participar y obviamente de convivir", expresó.

El coordinador regional señaló que la atención no se limita a las actividades recreativas, ya que el DIF mantiene programas alimentarios en los comedores del adulto mayor, además de acciones de cuidado y prevención durante las diferentes temporadas del año, como las épocas de frío y calor.

Siller Beltrán hizo un llamado a la población a reconocer y acompañar a los adultos mayores, al considerar que representan un pilar importante de las familias y de la sociedad por las enseñanzas y experiencias que han transmitido.

Finalmente, destacó la participación de la región en los recientes encuentros estatales y el desempeño de los adultos mayores, quienes, dijo, acudieron con entusiasmo y compromiso.