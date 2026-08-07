Detienen a tres hombres por órdenes de aprehensión por violencia familiar en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– Tres hombres fueron detenidos en distintos sectores de Zaragoza luego de que se cumplimentaran órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de violencia familiar.

Las detenciones se realizaron en la colonia Nueva República, la Zona Centro y la colonia Manantiales. Los señalados fueron identificados como Elías N, de 54 años; Manuel Humberto N, de 29 años, y Ángel Rogelio N, de 25 años.

De acuerdo con la información disponible, los tres contaban con mandatos judiciales vigentes, por lo que fueron asegurados y posteriormente puestos a disposición del Juez de Control.

Las detenciones en Zaragoza

Será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica y dar seguimiento al proceso correspondiente, mientras se llevan a cabo las diligencias establecidas por la ley.