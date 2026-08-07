Música, fe y esperanza reúnen a familias en el Centro Histórico de Nava

NAVA, COAH.– Familias de Nava se reunieron en el Centro Histórico para disfrutar del concierto "Vida y Libertad", una actividad que combinó música, mensajes de reflexión y un testimonio de fe.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron compartir un momento de convivencia en un ambiente tranquilo y familiar, mientras disfrutaban de las diferentes participaciones musicales y mensajes enfocados en la esperanza y los valores.

El evento promovió la convivencia y el respeto entre las familias asistentes.

El evento también permitió generar un espacio de reflexión y acercamiento entre las familias, promoviendo mensajes positivos y una convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la esperanza.

Música y mensajes de esperanza marcaron el Concierto Vida y Libertad en Nava.

La actividad reunió a personas de distintas edades, quienes disfrutaron de una jornada diferente en el corazón de Nava.