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Coahuila

Música, fe y esperanza reúnen a familias en el Centro Histórico de Nava

El concierto "Vida y Libertad" ofreció una jornada de convivencia, reflexión y mensajes positivos para personas de distintas edades.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 agosto, 2026 - 04:48 p.m.
Música, fe y esperanza reúnen a familias en el Centro Histórico de Nava
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      NAVA, COAH.– Familias de Nava se reunieron en el Centro Histórico para disfrutar del concierto "Vida y Libertad", una actividad que combinó música, mensajes de reflexión y un testimonio de fe.

      Durante el encuentro, los asistentes pudieron compartir un momento de convivencia en un ambiente tranquilo y familiar, mientras disfrutaban de las diferentes participaciones musicales y mensajes enfocados en la esperanza y los valores.

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      El evento promovió la convivencia y el respeto entre las familias asistentes.

      El evento también permitió generar un espacio de reflexión y acercamiento entre las familias, promoviendo mensajes positivos y una convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la esperanza.

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      Música y mensajes de esperanza marcaron el Concierto Vida y Libertad en Nava.

      La actividad reunió a personas de distintas edades, quienes disfrutaron de una jornada diferente en el corazón de Nava.

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